Usa-Russia: Dipartimento commercio impone nuove sanzioni contro gruppo Wagner

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le autorità Usa hanno deciso di imporre nuove sanzioni contro il gruppo Wagner, limitando la possibilità di esportare strumenti militari verso la società di mercenari russa. Lo ha reso noto il Dipartimento del Commercio Usa, evidenziando come il gruppo Wagner è stato designato come utente militare finale e quindi inserito nella lista di entità russe verso cui la fornitura di strumenti e armi è considerata una minaccia per la sicurezza nazionale e gli interessi di politica estera degli Stati Uniti. (Was)