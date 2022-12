Ucraina: Biden, Kiev non è sola nella lotta con la Russia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’Ucraina non è sola nella lotta contro la Russia. Lo ha detto il presidente degli Stati Uniti, Joe Biden, durante una conferenza stampa congiunta alla Casa Bianca con l’omologo ucraino, Volodymyr Zelensky. “Gli Stati Uniti non hanno esitato nemmeno un istante ad andare in soccorso dell’Ucraina: democratici e repubblicani hanno dimostrato una incredibile unitá”, ha detto, aggiungendo che la guerra in Ucraina “è parte di qualcosa di molto più grande”. “Se rimanessimo a guardare di fronte ad una aggressione cosi brutale nei confronti di un Paese sovrano, il mondo si troverebbe ad affrontare conseguenze molto serie in futuro”, ha affermato. (Was)