- La missione Kfor nei prossimi giorni condurrà una regolare esercitazione militare nei pressi della base di Novo Selo. Lo rende noto su Twitter la missione Nato in Kosovo. L'esercitazione mira ad addestrare le unità della Kfor per garantire la libertà di movimento in una situazione di risposta alla crisi e consisterà in una serie di simulazioni tattiche e attività logistiche. (Alt)