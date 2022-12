Balcani: Tajani, vogliamo essere portatori di pace

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In questa fase si aprono spazi importanti per un nuovo protagonismo internazionale dell'Italia: "Io ne sono assolutamente convinto - dice il ministro degli Esteri, Antonio Tajani, al "Messaggero" - I terreni di azione sono diversi. Penso ai Balcani. Già da subito, il 24 gennaio, organizzerò a Trieste la conferenza italiana sui Balcani. A cui seguiranno nei prossimi mesi vari business forum cominciando da Belgrado e da Pristina. Noi guardiamo con profonda attenzione alla presenza politica ed economica del nostro Paese in quell'area. Vogliamo essere portatori di pace, di stabilità, di crescita". "E non intendiamo minimamente - continua - lasciare i Balcani alla penetrazione di interessi extra-europei. Perciò siamo favorevoli alla candidatura della Bosnia Erzegovina come membro della Ue. E lo stesso vale per altri Paesi candidati: Montenegro, Serbia e Albania. L'Italia, in queste aree e in altre, deve contare molto di più. Sia come forza economica sia come peso politico. La presenza dei nostri militari nei Balcani e nel mondo non è solo di testimonianza. E' invece secondo Tajani "un segno importante della nostra politica estera e della strategia economica e tutto lo sforzo di presenza e di azione deve servire per internazionalizzare di più le imprese italiane e creare un contesto in cui lavorino bene e aiutino lo sviluppo di quei Paesi", ha concluso il ministro degli Esteri.(Res)