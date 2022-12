Kosovo: premier Kurti, barricate nel nord non resteranno a lungo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le barricate erette dai serbi nel nord del Kosovo non potranno rimanere a lungo. Lo ha detto il premier kosovaro, Albin Kurti, parlando oggi dopo la cerimonia di inizio dei lavori di riqualificazione della 10ma linea ferroviaria Fushe Kosove-Mitrovica. Kurti ha affermato che il ministro dell'Interno Xhelal Svecla, si trova a Mitrovica "tutti i giorni" ed è in costante contatto con il comando della missione della Nato in Kosovo, Kfor, per la rimozione delle barricate. "La Kfor ci ha chiesto più tempo, quindi siamo in costante e intenso coordinamento e comunicazione con la Kfor, e ovviamente tali barricate non saranno tollerate a lungo, ma non dimenticate: cosa stanno facendo le strutture illegali della Serbia trasformate in bande criminali ultimamente, è l'inizio della loro ultima fase. Lo Stato non è mai stato più sulla strada giusta", ha sottolineato Kurti ripreso dal quotidiano "Koha". (segue) (Alt)