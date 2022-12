Balcani: Tajani, nostri militari nella regione sono strumento fondamentale di politica estera

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

"In questi anni ho potuto constatare la professionalità di Nova e ho avuto modo di incontrare di persona i tanti giornalisti, giovani e motivatissimi" Lorenzo Guerini

Ministro della Difesa

22 luglio 2021

- I militari italiani di stanza nei Balcani non devono solo svolgere attività di peacekeeping nelle operazioni di Onu, Nato e Ue, ma sono “anche strumento fondamentale di politica estera”. Lo ha detto il ministro degli Esteri, Antonio Tajani, durante la conferenza incentrata sulle priorità di politica estera dell’Italia. “Nei Balcani siamo già stati con il ministro della Difesa Guido Crosetto per favorire un accordo fra Serbia e Kosovo, e personalmente sono in continuo contatto con il presidente serbo Aleksandar Vucic e il primo ministro Albin Kurti per far sentire presenza italiana”, ha detto Tajani, ricordando che il nostro Paese fa parte del Quintetto per il Kosovo (insieme a Stati Uniti, Francia, Regno Unito, Germania). “Stiamo inoltre lavorando su due business forum, uno da tenere a Belgrado e uno a Pristina, per far sentire la presenza dei nostri imprenditori”, ha ricordato Tajani. “A gennaio lavoriamo per organizzare una Conferenza italiana sui Balcani a Trieste, per sottolineare l’importanza di quel settore europeo. Stiamo lavorando anche a missioni commerciali per favorire l’internazionalizzazione delle nostre imprese”, ha ricordato il ministro, sottolineando che “l’export è fondamentale anche per ridurre il debito pubblico”. (Res)