Balcani: Tajani, Italia favorevole all'adesione Ue di tutti i Paesi candidati

- L’Italia è favorevole all’adesione all’Unione europea di tutti i Paesi candidati, come dimostra il voto favorevole alla Bosnia-Erzegovina. Lo ha detto il ministro degli Esteri, Antonio Tajani, durante la conferenza in cui sta presentando le priorità di politica estera dell’Italia. “Useremo tutti gli strumenti leciti per rafforzare la presenza nella regione”, ha detto il ministro, secondo cui è necessaria una “riflessione approfondita su cosa si può fare a Trieste” dove l’Italia intende organizzare un forum sui Balcani, mentre a Bari il governo vorrebbe organizzare “assieme a Macedonia del Nord, Turchia e Bulgaria” un evento incentrato sul Corridoio 8. “Continueremo a viaggiare in quei territori per far vedere che Italia c’è, vorrei farlo con maggior numero di ministri. C’è già una presenza consistente in Serbia, Albania e altrove, ed è importante anche il ruolo dei nostri militari tra Serbia e Kosovo, ma anche della Guardia di Finanza a Durazzo, in Albania”, ha aggiunto il ministro. “I nostri militari sono apprezzati da tutti”, ha spiegato Tajani, ricordando che nella visita dello scorso 22 novembre a Belgrado e Pristina ha “ricevuto solo complimenti per ruolo nostri militari sia da serbi che da kosovari”. “Penso di organizzare delle visite con i ministri per il Made in Italy e dell’Agricoltura, ma anche le banche italiane dovrebbero essere più presenti per accompagnare attività italiane. C’è voglia di più Italia nella regione e possiamo essere protagonisti”, ha aggiunto il ministro. (Res)