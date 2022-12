Serbia-Slovenia: presidente Vucic, Lubiana uno dei nostri partner commerciali più importanti 

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Slovenia è uno dei partner più importanti della Serbia, sia nel campo del commercio estero che della cooperazione negli investimenti. Lo ha dichiarato il presidente serbo Aleksandar Vucic, dopo l'incontro di stamane a Belgrado con la ministra degli Esteri slovena, Tanja Fajon. "Siamo particolarmente lieti che le aziende serbe siano sempre più attive come investitori in Slovenia. Ho detto al ministro Fajon che la Serbia è interessata a un'ulteriore intensificazione della cooperazione economica, con particolare attenzione alle industrie di trasformazione, al settore informatico, alle banche e alle assicurazioni, nonché alle fonti energetiche rinnovabili. L'ho anche informata della situazione in Kosovo e ho ringraziato Lubiana per il suo sostegno al percorso europeo di Belgrado", ha scritto Vucic sul profilo Instagram. (Seb)