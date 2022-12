Serbia: presidente Vucic, Nato protegga il nostro popolo in Kosovo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente della Serbia Aleksandar Vucic ha incontrato a Belgrado il comandante del Comando interforze Nato, ammiraglio Stuart Munsch, al quale ha chiesto che l'Alleanza protegga il popolo serbo in Kosovo. "Buona chiacchierata con l'ammiraglio Munsch. Ho chiesto alla Nato di proteggere il nostro popolo in Kosovo e li ho ringraziati poiché comprendono la politica di neutralità della Serbia", ha scritto Vucic sul profilo Instagram. In precedenza, in un'intervista per l'agenzia di stampa "Beta", lo stesso Munsch aveva affermato che l'Alleanza continuerà a sviluppare una partnership forte e a lungo termine con la Serbia sebbene il Paese balcanico non aderisca all'Alleanza militare. "A livello di coordinamento delle relazioni militari tra Nato e Serbia, penso che la guerra in Ucraina non abbia conseguenze negative sulla nostra capacità di comunicare e cooperare. Non commento le decisioni politiche della Serbia, ma dirò che accogliamo con favore il sostegno della Serbia alle due risoluzioni dell'Assemblea generale delle Nazioni Unite che condannano l'aggressione della Russia contro l'Ucraina", ha detto Munsch. "Possiamo avere solide relazioni con i nostri partner, come abbiamo con Austria e Svizzera, senza che ne diventino membri. Rispettiamo pienamente la loro decisione di non aderire alla Nato", ha aggiunto Munsch, specificando che esiste anche una "lunga cooperazione scientifica con la Serbia, nonché nei settori della sicurezza energetica e ambientale, della lotta al terrorismo e della difesa informatica". (segue) (Seb)