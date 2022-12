Balcani: Tajani, per l'Italia la regione è strategicamente fondamentale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I Balcani per l’Italia rappresentano un’opportunità, una necessità e sono strategicamente fondamentali. Lo ha detto il ministro degli Esteri, Antonio Tajani, alla XV Conferenza delle Ambasciatrici e degli Ambasciatori d’Italia in corso alla Farnesina. “E’ un’area che confina con il nostro Paese, ci siamo battuti affinché la Bosnia ottenesse la candidatura all’Ue”, ha detto Tajani. “Non vogliamo che questa regione diventi una zona d’influenza con Paesi extra europei che hanno interessi non coincidenti con i nostri”, ha aggiunto. “Organizzeremo, e ringrazio le nostre ambasciate a Pristina e Belgrado, due business forum per avvicinare i nostri imprenditori a quelli dei due Paesi”, ha detto. “Stiamo organizzando anche un incontro con Bulgaria, Macedonia del Nord e Albania sul Corridoio 8”, ha aggiunto, ricordando l’incontro di Trieste a gennaio con tutti i Paesi dei Balcani. (Res)