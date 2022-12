Infrastrutture: Gcf, avviati in Kosovo i cantieri del Lotto 2 di Rail Route 10

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Cantieri aperti in Kosovo anche per il Lotto 2 di Rail Route 10, l'arteria ferroviaria centrale che collega il Paese con la Serbia a Nord e, a Sud, con la Macedonia. L'inizio dei lavori di rinnovamento ferroviario integrale della tratta Fushe Kosove - Mitrovice, affidati - come già il Lotto 1 - alla Gcf, è stato celebrato lunedì 19 dicembre con una cerimonia ufficiale presenziata del primo ministro Albin Kurti. Secondo quanto si legge in un comunicato, il progetto di modernizzazione dell'infrastruttura ferroviaria, come ha voluto rimarcare il premier - è universalmente considerato un "prerequisito per lo sviluppo delle economie della regione", un tassello fondamentale e strategico non solo per il Kosovo ma "per il collegamento stesso dei Balcani occidentali con i paesi dell'Unione Europea". Non a caso, a salutare con entusiasmo l'avvio del secondo cantiere - simbolicamente rappresentato dal treno di costruzione Gcf in partenza verso la sede dei lavori – erano presenti il ministro dell'Ambiente, della Pianificazione territoriale e delle Infrastrutture Liburn Aliu, il vice ministro dell' Ambiente HYsen Durmishi, il Ministro dello Sviluppo economico Artane Rizvanolli, il capo ad interim dell'infrastruttura ferroviaria del Kosovo (Infrakos) Uran Mulaj, il capo dell'Ufficio dell'Ue in Kosovo Tomas Szunyog, numerose autorità politiche europee, rappresentanti della Bei e della Bers, il vice ambasciatore italiano in Kosovo Ugo Ferrero e il capo dipartimento Daniela De Giorgi. (segue) (Com)