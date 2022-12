Serbia: dati preliminari censimento, nel Paese vivono 6.690.887 persone

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Secondo i primi risultati del censimento della popolazione fatto nel mese di ottobre del 2022, in Serbia vivono 6.690.887 persone. Lo ha annunciato oggi l'Istituto di statistica (Rzs). Il censimento è stato condotto dal primo al 31 ottobre e in diverse città più grandi la raccolta dei dati è stata estesa fino al 7 novembre. Il rilevamento non è stato condotto sul territorio del Kosovo e questi risultati preliminari sono soggetti a modifiche. I risultati definitivi saranno pubblicati successivamente, da aprile 2023 a giugno 2024. Secondo l'ultimo censimento del 2011, in Serbia vivevano allora 7.186.862 persone. (Seb)