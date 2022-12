Serbia-Kosovo: presidente Vucic, barricate saranno rimosse quando Pristina formerà Associazione comuni serbi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le barricate nel nord del Kosovo saranno rimosse quando Pristina formerà l'Associazione dei comuni serbi (Zso). Lo ha affermato il presidente serbo, Aleksandar Vucic, ripreso dalla stampa locale. "Prima formate l'Associazione dei comuni serbi, poi rimuoveremo le barricate", ha detto Vucic. Il presidente serbo ha affermato che il comportamento della missione Nato Kfor in Kosovo è "molto più giusto del comportamento della maggior parte dei governi occidentali". "La Kfor sta trattando la situazione in modo serio e responsabile", ha detto il capo dello Stato serbo. Vucic ha quindi annunciato che Belgrado continuerà a investire nell'industria militare, nonché ad equipaggiare le forze armate e a riorganizzare l'esercito e di aver parlato di questo argomento oggi con l'omologo azerbaigiano, Ilham Aliyev. "Grazie al buon lavoro del ministero delle Finanze, abbiamo a disposizione decine e centinaia di milioni di euro per questo scopo", ha sottolineato. Il presidente serbo ha infine annunciato che verrà aumentato di "quattro volte" il numero delle unità speciali dell'esercito che saranno, secondo le sue parole, anche "molto meglio equipaggiate". (Seb)