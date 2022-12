Milano: Atm presenta "People between lines", i volti dell'azienda (e della città) che cambia - Foto

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Ottantaquattro persone, cinque storie per raccontare ii 10 mila volti di ATM. è il contenuto di "People between the lines", il volume pubblicato da Atm, l'azienda di trasporti milanese per raccontare, in un percorso fotografico, i volti di quegli "ingranaggi", come li ha definiti lo scrittore Enrico Del Buono, curatore del volume insieme al fotografo Gabriele Micalizzi,che "permettono al meccanismo di funzionare", ovvero le persone. (Foto: Atm) (Rem)