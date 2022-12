Venezuela: Forze armate requisiscono campo minerario illegale in Amazzonia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Domingo Hernendez Larez, comandante strategico operativo delle Forze armate nazionali bolivariane (Fanb) del Venezuela, ha denunciato la scoperta di un campo minerario illegale nello Stato di Amazonas, al confine con Colombia e Brasile. Nel sito è stata sequestrata una grande quantità di armi, munizioni, attrezzature minerarie, carburante, motori, veicoli, tubi e altri materiali. Nel campo, ha aggiunto Hernandez, sono state trovate più di 250 uniformi militari - di cui non è chiaro a quale gruppo appartenessero - e rifornimenti bellici. Il governo Maduro ha coniato l'acronimo "Tancol" per riferirsi ai trafficanti armati di droga colombiani. Tuttavia, anche nelle fotografie dei militari, in questi campi sono state viste bandiere e altre identificazioni di guerriglieri come l'Esercito di liberazione nazionale (Eln) e le divisioni non smobilitate delle Forze armate rivoluzionarie della Colombia, conosciute oggi come Segunda Marquetalia, oltre ad altri gruppi criminali. I militari non hanno specificato quante armi sono state sequestrate, ma hanno riferito che ci sono attività minerarie irregolari in aree che sono parchi nazionali, riserve forestali e foreste protette dallo Stato. (Vec)