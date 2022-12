Brasile: conti esteri, registrato deficit di 60 milioni di dollari a novembre (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La bilancia commerciale brasiliana ha registrato nel mese di novembre un surplus di 5,1 miliardi di dollari, in aumento rispetto allo stesso mese del 2021, quando aveva registrato un saldo negativo di 2,3 miliardi di dollari. Complessivamente a novembre il Brasile ha esportato beni per 28,9 miliardi di dollari, in aumento del 39,3 per cento su anno, e importato beni per 23,7 miliardi di dollari, in aumento del 3 per cento su anno. Quanto ai servizi, il deficit, pari a 2,5 miliardi si è ridotto del 7,7 per cento rispetto allo stesso mese dello scorso anno, quando il saldo era stato negativo per 2,7 miliardi di dollari. (segue) (Brb)