Ita: da Cdm via libera a dpcm per velocizzarne cessione

- Il Consiglio dei ministri odierno, su proposta del ministro dell’Economia e delle Finanze, Giancarlo Giorgetti, ha approvato un decreto del presidente del Consiglio dei ministri relativo alle modalità di alienazione della partecipazione del ministero dell’Economia e delle Finanze in Ita S.p.a. Il provvedimento, allo scopo di velocizzare la cessione, conferma i soggetti che hanno partecipato alla precedente procedura e, contestualmente, elimina il vincolo per il Tesoro di cedere la maggioranza della società. Assume importanza rilevante, ai fini della vendita, il piano industriale del candidato acquirente della compagnia aerea. E' quanto si legge in una nota della presidenza del Consiglio.(Com)