Messico: migranti venezuelani bloccati al confine attendono la decisione sul Titolo 42 negli Usa

- Mentre si definisce l'estensione o la scadenza del Titolo 42, misura che autorizza l'espulsione dei migranti dagli Stati Uniti, migliaia di migranti attendono una decisione che consenta loro di entrare nel Paese. Che ciò accada è altamente improbabile dopo che il giudice della Corte suprema degli Stati Uniti ha dichiarato che non avrebbe rimosso la misura perché costava denaro agli Stati Uniti e rafforzava l'immigrazione clandestina. Tuttavia, sia i migranti che le organizzazioni che li rappresentano sottolineano che la decisione viola il diritto internazionale in materia di asilo. Secondo "Voice of America", ai sensi del titolo 42, più di 2,5 milioni di richiedenti asilo sono stati espulsi dalle autorità degli Stati Uniti per motivi di prevenzione della diffusione del Covid-19. (segue) (Vec)