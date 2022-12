Governo: da Cdm deliberazioni di nomine

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

24 luglio 2021

- Il Consiglio dei ministri odierno ha deliberato, su proposta del ministro dell’Interno, Matteo Piantedosi, la nomina a dirigente generale di pubblica sicurezza dei dirigenti superiori della Polizia di Stato, dottoressa Gabriella Ioppolo, dottor Eugenio Rodolfo Spina, dottor Giancarlo Conticchio e su proposta del ministro delle Imprese e del made in Italy, Adolfo Urso, il collocamento in posizione di comando presso il ministero dell’Economia e delle Finanze della dottoressa Barbara Luisi, ai fini del conferimento dell’incarico di direttore dell’Ufficio di gabinetto del ministro. E' quanto si legge in una nota della presidenza del Consiglio.(Com)