Governo: da Cdm via libera a nomine e movimento di Prefetti

- Il Consiglio dei ministri odierno - si legge in una nota della presidenza del Consiglio - su proposta del ministro dell’Interno, Matteo Piantedosi, ha deliberato le nomine e il movimento di prefetti. Dottoressa Francesca Ferrandino, da capo del Dipartimento per le libertà civili e l’immigrazione è destinata a svolgere le funzioni di Prefetto di Firenze. Dottor Valerio Valenti, da Firenze, è destinato a svolgere le funzioni di capo del Dipartimento per le libertà civili e l’immigrazione. Dottor Annunziato Vardè, da Trieste, anche con funzioni di commissario del governo per la Regione Friuli-Venezia Giulia, è destinato a svolgere le funzioni di Direttore dell’Ufficio per il coordinamento e la pianificazione delle Forze di Polizia presso il Dipartimento della pubblica sicurezza. Dottor Pietro Signoriello, da Vicenza, è destinato a svolgere le funzioni di Prefetto di Trieste, anche con funzioni di commissario del governo per la Regione Friuli-­Venezia Giulia. Dottor Salvatore Caccamo, nominato Prefetto, è destinato a svolgere le funzioni di Prefetto di Vicenza. Dottor Paolo Canaparo, nominato Prefetto, è destinato a svolgere le funzioni di Direttore Centrale per l’amministrazione generale presso il Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile. Dottoressa Lucia Volpe, da Direttore Centrale per i servizi demografici presso il Dipartimento per gli affari interni e territoriali, è destinata a svolgere le funzioni di Direttore Centrale per le risorse umane presso il Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile. Dottoressa Teresa De Vito, nominata Prefetto, è destinata a svolgere le funzioni di Direttore Centrale per i servizi demografici presso il Dipartimento per gli affari interni e territoriali. Dottor Fabrizio Orano, da Vice Capo Dipartimento, Direttore Centrale dei servizi elettorali presso il Dipartimento per gli affari interni e territoriali, è destinato a svolgere le funzioni di Direttore Centrale per i diritti civili, la cittadinanza e le minoranze presso il Dipartimento per le libertà civili e l’immigrazione. Dottor Angelo de Prisco, è destinato a svolgere le funzioni di Vice Capo Dipartimento, Direttore Centrale dei servizi elettorali presso il Dipartimento per gli affari interni e territoriali, cessando dalla disposizione con incarico ai sensi della legge 30 dicembre 1991, numero 410. Dottoressa Monica Ferrara Minolfi, nominata Prefetto, è collocata a disposizione con incarico ai sensi della legge 30 dicembre 1991, numero 410. Dottoressa Carolina Bellantoni, da Brindisi, è destinata a svolgere le funzioni di Vice Capo Dipartimento, Direttore Centrale per le politiche del personale dell’Amministrazione civile presso il Dipartimento per l’amministrazione generale, per le politiche del personale dell’Amministrazione civile e per le risorse strumentali e finanziarie. (segue) (Com)