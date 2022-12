Governo: da Cdm via libera a nomine e movimento di Prefetti (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Dottoressa Michela Savina La Iacona, nominata Prefetto, è destinata a svolgere le funzioni di Prefetto di Brindisi. Dottoressa Paola Mannella, da Pavia, è destinata a svolgere le funzioni di Direttore dell’Ufficio per l’amministrazione generale del Dipartimento della pubblica sicurezza. Dottoressa Francesca De Carlini, nominata Prefetto, è destinata a svolgere le funzioni di Prefetto di Pavia. Dottor Giuseppe Forlenza, da Rimini, è destinato a svolgere le funzioni di Prefetto di Bergamo. Dottoressa Rosa Maria Padovano, nominata Prefetto, è destinata a svolgere le funzioni di Prefetto di Rimini. Dottoressa Michela Lattarulo, da Direttore Centrale dei servizi civili per l’immigrazione e l’asilo presso il Dipartimento per le libertà civili e l’immigrazione, è destinata a svolgere le funzioni di Prefetto di Campobasso. Dottor Francesco Zito, da Alessandria, è destinato a svolgere le funzioni di Direttore Centrale dei servizi civili per l’immigrazione e l’asilo presso il Dipartimento per le libertà civili e l’immigrazione. Dottoressa Alessandra Vinciguerra, nominata Prefetto, è destinata a svolgere le funzioni di Prefetto di Alessandria. Dottoressa Emanuela Saveria Greco, nominata Prefetto, è destinata a svolgere le funzioni di Prefetto di Pesaro e Urbino. Dottor Valerio Massimo Romeo, nominato Prefetto, è destinato a svolgere le funzioni di Prefetto di Imperia. Dottoressa Franca Tancredi, da Biella, è destinata a svolgere le funzioni di Prefetto di Isernia. Dottoressa Silvana D’Agostino, nominata Prefetto, è destinata a svolgere le funzioni di Prefetto di Biella. Dottor Giancarlo Dionisi, nominato Prefetto, è destinato a svolgere le funzioni di Prefetto di Nuoro. (Com)