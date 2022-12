Caso Omerovic: arrestato un poliziotto, indagati altri 4 agenti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Un agente della polizia di Stato del distretto Primavalle è stato arrestato oggi dagli agenti della Squadra mobile di Roma perché ritenuto gravemente indiziato di tortura ai danni del giovane di origini serbe Hasib Omerovic, precipitato lo scorso 25 luglio, durante un controllo di polizia, dalla finestra dell'appartamento in cui abitava con la famiglia proprio nel quartiere di Primavalle. Il poliziotto è anche accusato di falso ideologico commesso da Pubblico Ufficiale in atti pubblici. Oggi, su disposizione della Procura della Repubblica di Roma, la Squadra Mobile ha dato esecuzione a un'ordinanza di applicazione della misura cautelare degli arresti domiciliari emessa dal Gip. Contestualmente alla misura cautelare sono stati notificati quattro avvisi di garanzia ad altrettanti poliziotti indagati, a vario titolo, di falso ideologico commesso da pubblico ufficiale in atti pubblici e depistaggio, e nei cui confronti sono in corso attività di perquisizione. Le indagini sono state condotte tempestivamente dalla Polizia di Stato sotto le costanti direttive della Procura della Repubblica.(Rer)