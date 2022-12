Sicurezza: Pd, su decreto su rave muro maggioranza inaccettabile

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

23 luglio 2021

- "Stiamo trovando un muro da parte della maggioranza ma continueremo a batterci affinché il testo venga cambiato". Lo hanno detto Debora Serracchiani, capogruppo Pd alla Camera e Federico Gianassi, capogruppo del Pd in commissione Giustizia, in merito al decreto Giustizia in discussione alla Camera. "Oggi sono stati bocciati gli oltre cento emendamenti presentati dalle opposizioni - hanno commentato i due parlamentari -. Non c’è disponibilità di modificare un testo che critichiamo duramente, dal nuovo reato per raduni musicali - che con più carcere e più intercettazioni contraddice la linea Nordio - alle preoccupanti misure per il Covid che rinviano le sanzioni per chi non ha rispettato le regole sui vaccini. Ci batteremo fino in fondo affinché la maggioranza recepisca le nostre proposte e modifichi il testo". (Rin)