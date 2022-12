Difesa: Crosetto, grande soddisfazione per creazione Polo nazionale della subacquea

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Grande soddisfazione per la creazione del Polo nazionale della subacquea che nascerà a La Spezia sotto controllo della Marina Militare. Lo ha affermato il ministro della difesa, Guido Crosetto. "Sarà un Centro di eccellenza per garantire ricerca, innovazione e sicurezza nel dominio sottomarino, ambiente strategico per l'Italia", aggiunge Crosetto. (Res)