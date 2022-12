Autonomia: Zaia, o la si fa per scelta o per necessità

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'Autonomia "o la si fa per scelta o la dobbiamo fare per necessità. Questo accadrà e non c'è via di scampo". Lo ha dichiarato Luca Zaia, presidente della regione Veneto, partecipando a "Porta a Porta", in onda questa sera su Rai1. Inoltre, ha sottolineato come i fattori del divario fra Nord e Sud sono molteplici, "la mala gestione, ma anche uno di natura culturale, non costa soldi decidere di togliere dalle strade i rifiuti e fare la raccolta porta a porta, e di natura ambientale, che è quello legato alla criminalità", ha concluso Zaia. (Rev)