Bolivia: governo, gruppi criminali brasiliani cercano di stabilirsi nel Paese

- Il ministro del governo della Bolivia, Eduardo del Castillo, ha affermato che ci sono organizzazioni criminali originarie del Brasile che cercano di stabilirsi in territorio boliviano. "Ci sono organizzazioni criminali del Brasile che cercano di insediarsi all'interno del territorio nazionale. Il ministero sta già predisponendo un piano di emergenza per impedire ai cittadini stranieri che commettono reati nel Paese di potersi insediare", ha affermato il ministro in una dichiarazione alla stampa. Secondo del Castillo sarebbe questo lo scenario in cui sono maturati gli omicidi dello scorso lunedì a San Matias, nella provincia di Santa Cruz, dove due persone sono state uccise e altre due ferite nel corso di un agguato. Secondo il ministro, dietro i delitti si celano interessi di narcotrafficanti. Del Castillo ha assicurato che l'Intelligence delle forze dell'ordine lavora per monitorare i movimenti di questi gruppi criminali brasiliani. (Brb)