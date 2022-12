Kazakhstan: ambasciatore Sembayev, 2022 anno di svolta per il nostro Paese (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’ambasciatore kazakho ha ricordato, in questo senso, anche il referendum nazionale del 5 giugno scorso, quando è stata adottata una modifica della Costituzione che ha portato al superamento del modello superpresidenziale e a una più equilibrata distribuzione dei poteri, rafforzando il ruolo del Parlamento. Altra data importante è stata quella del 20 novembre, quando le elezioni presidenziali hanno confermato al potere il presidente Tokayev con l’81,3 per cento dei voti. “Le elezioni – ha evidenziato Sembayev – hanno confermato ancora una volta che oggi la società e le autorità hanno una visione comune delle prospettive di sviluppo del Paese”. La prossima tappa, ora, è rappresentata dalle elezioni legislative che si terranno nella prima metà del 2023. Un appuntamento cui il Paese guarda con fiducia, avendo guadagnato sicurezza e stabilità pur in un difficile contesto globale di turbolenze. (Res)