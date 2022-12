Piemonte: M5s, commissario Parco salute Torino è fumo negli occhi, servono soldi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Per realizzare il nuovo Parco della Salute di Torino servono soldi, non Commissari. Questa operazione sull'asse Torino – Roma è solo fumo negli occhi dei cittadini Piemontesi. Con quali risorse si pensa di realizzare il progetto? A questa semplice domanda nessuno, in giunta, è ancora in grado di rispondere. Lo ha affermato il gruppo del Movimento 5 stelle in Piemonte in una nota stampa. "I soldi per gli interventi ci sarebbero come previsto dall’articolo 20 della legge 67 del 1988 sull'edilizia sanitaria, mancano però la volontà politica di utilizzarli. L'avvento del Commissario certifica, ancora una volta, il fallimento totale di Cirio e del centrodestra, lo dimostrano i risultati. Zero fondi per il Parco della Salute, nessun dibattito pubblico sull'opera, niente dialogo con sindacati e operatori. Nel frattempo proseguono i tagli ai posti letto e la svendita della sanità pubblica a beneficio del settore privato. Come se non bastasse da oggi avremo una poltrona in più pagata con i soldi dei cittadini, quella del nuovo Commissario", hanno concluso dal Movimento 5 stelle Piemonte. (Rpi)