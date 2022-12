Decreto Aiuti quater: Russo (Fd'I), bene approvazione norme a sostegno Enti locali

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'approvazione del decreto legge Aiuti quater "ci rende soprattutto soddisfatti per l'inserimento di una norma che sancisce aiuti agli Enti locali per favorire le forniture idriche ed energetiche a prezzi più vantaggiosi sul mercato. Semmai ve ne fosse stato bisogno, anche con questo decreto si va incontro ai bisogni dei cittadini, un passo significativo in un quadro complessivo che vede tutelare l'interesse nazionale che per Fratelli d'Italia viene sempre al primo posto". Lo dichiara in una nota il senatore di Fratelli d'Italia, Raoul Russo. (Com)