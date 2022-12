Autonomia: Calderoli, spiace che Emiliano spinga il Pd a boicottarla

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente Emiliano "può stare tranquillo perché l'Autonomia differenziata si realizzerà e quindi il governo non salterà e arriverà a fine legislatura. Spiace però vedere il presidente Emiliano, che rappresenta un livello di governo, spingere il proprio partito a non essere collaborativo rispetto all'attuazione di principi costituzionali scritti e approvati peraltro proprio dal partito a cui lui appartiene e che adesso sollecita a non collaborare". Lo dichiara in una nota Roberto Calderoli, ministro per gli Affari regionali e le Autonomie. "Spiace che ancora una volta quello che può essere un volano dell'economia nazionale e regionale, come l'Autonomia differenziata, che può portare non solo alla responsabilizzazione e ad una maggiore vicinanza di chi amministra al cittadino ma anche ad un incremento di Pil, venga visto ancora una volta solo come una fonte di spesa e non come una fonte di risorse ulteriori - continua l'esponente dell'esecutivo -. Chiunque abbia un minimo di onestà intellettuale capisce che l'attribuzione di ulteriori funzioni e competenze alle Regioni potrà determinare un incremento del Pil nazionale e regionale, diversamente uno dovrebbe interpretare i fondi del Pnrr, di cui una parte a fondo perduto e un'altra da restituire, come un assalto alla diligenza. Il Pnrr è stato concepito per far ripartire gli Stati europei, l'Autonomia differenziata è concepita per far crescere tutto il Paese, compresa quella parte di territorio che rappresenta il presidente Emiliano. I governatori del Pd non perdano questo treno, che peraltro ha fatto partire proprio il loro partito, altrimenti un treno come questo non passerà più".(Com)