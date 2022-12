Milleproroghe: da Cdm via libera a decreto, ecco le misure

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Consiglio dei ministri, che si è riunito mercoledì 21 dicembre 2022, alle ore 11:45 a palazzo Chigi, sotto la presidenza del vicepresidente Matteo Salvini. Segretario, il sottosegretario alla presidenza del Consiglio Alfredo Mantovano, su proposta del presidente Giorgia Meloni, ha approvato un decreto legge che introduce disposizioni urgenti in materia di termini legislativi. E' quanto si legge in una nota della presidenza del Consiglio. Di seguito alcune tra le disposizioni previste. Si prorogano determinate autorizzazioni alle assunzioni già adottate per le Pubbliche amministrazioni, con particolare riguardo al comparto sicurezza-difesa, al Corpo nazionale dei Vigili del fuoco, al ministero dell’Agricoltura e della Sovranità alimentare, al ministero dell’Economia e delle Finanze, al ministero dell’Ambiente e della Sicurezza energetica, alle agenzie, incluse le agenzie fiscali e l’Agenzia italiana per la cooperazione allo sviluppo, e agli enti pubblici. Si autorizza l’impiego, per l’anno 2023, delle risorse stanziate dalla legge di Bilancio 2022 in un apposito fondo di solidarietà presso il ministero dell’interno, con una dotazione complessiva di 10 milioni di euro per l’anno 2022, finalizzato all’erogazione di un contributo nei confronti dei proprietari di unità immobiliari a destinazione residenziale non utilizzabili a causa dell’occupazione abusiva. Si proroga fino al 31 dicembre 2023 la validità dei titoli abilitativi alla guida rilasciati dal Regno Unito ai residenti in Italia. Si proroga di ulteriori sei mesi (dal 31 dicembre 2022 al 30 giugno 2023) - continua la nota - il termine per la presentazione della dichiarazione Imu relativa all’anno d’imposta 2021, da parte degli enti, sia pubblici che privati, non commerciali (assistenziali, previdenziali, sanitari, ricerca scientifica, culturali, ricreativi, sportivi, religiosi, trust, oicr). Si proroga anche per il 2023 il regime di esenzione dall’obbligo di fatturazione elettronica da parte degli operatori sanitari tenuti all’invio dei dati al sistema tessera sanitaria. (segue) (Com)