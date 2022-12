Milleproroghe: da Cdm via libera a decreto, ecco le misure (6)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Si differisce, al 30 settembre 2023, il termine fissato per gli adempimenti preliminari alle elezioni per il rinnovo dei componenti del Consiglio della magistratura militare. Si prevede che le disposizioni relative ai parametri chimico-fisici e igienico-sanitari del ciclo produttivo, del confezionamento, della conservazione e della distribuzione dei prodotti ortofrutticoli di quarta gamma e i requisiti qualitativi minimi, nonché alle informazioni che devono essere riportate sulle confezioni a tutela del consumatore, si applichino anche ai prodotti ortofrutticoli destinati all’alimentazione umana freschi, confezionati e pronti per il consumo che assicurano l’assenza di elementi inquinanti ovvero nocivi (ad eccezione delle fasi del lavaggio e dell’asciugatura) fino al 31 dicembre 2023. Si differisce al 1° luglio 2023 l’applicazione delle norme relative al riordino e alla riforma in materia di enti sportivi professionistici e dilettantistici. Si proroga sino al 30 giugno 2023 il mandato del presidente e degli altri organi in carica dell’Istituto per il credito sportivo. Si proroga al 30 giugno 2023 il termine legislativo relativo alla scadenza dei contratti in essere stipulati dalla presidenza del Consiglio dei ministri con le agenzie di stampa per l’acquisto di servizi giornalistici e informativi. Inoltre, si consente a tutte le amministrazioni pubbliche di acquistare, mediante procedura negoziata, notiziari ordinari e speciali, nazionali e locali, servizi giornalistici e informativi, anche di carattere video-fotografico, nonché il servizio di diramazione di notizie e di comunicati, dalle agenzie di stampa iscritte in un apposito elenco istituito presso il dipartimento per l’Informazione e l’Editoria della presidenza del Consiglio dei ministri. Si prevede per il dipartimento per l’Informazione e l’Editoria della presidenza del Consiglio dei ministri un ruolo di centrale di committenza per tutte le altre amministrazioni dello Stato. Si individuano le modalità per la classificazione della rilevanza nazionale delle agenzie di stampa attraverso un decreto del sottosegretario di Stato alla presidenza del Consiglio dei ministri con delega all’Informazione e all’Editoria. Infine, si consente alle amministrazioni di acquistare mediante procedura competitiva o aperta servizi di carattere internazionale, specialistico, settoriale, anche video-fotografico, da agenzie di stampa, anche diverse da quelle di rilevanza nazionale. (Com)