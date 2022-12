Usa-Ucraina: Zelensky arrivato alla Casa Bianca per incontro con Biden

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente ucraino, Volodymyr Zelensky, è arrivato alla Casa Bianca per il bilaterale con l’omologo Usa, Joe Biden, nel quadro della sua prima visita ufficiale in presenza dopo lo scoppio della guerra con la Russia, lo scorso febbraio. Al colloquio seguirà una conferenza stampa congiunta alle 16:30 locali (le 22:30 in Italia). Il presidente ucraino ha poi in programma un intervento davanti al Congresso Usa. (Was)