Milano: Atm presenta "People between lines", i volti dell'azienda (e della città) che cambia

- Ottantaquattro persone, cinque storie per raccontare ii 10 mila volti di ATM. è il contenuto di "People between the lines", il volume pubblicato da Atm, l'azienda di trasporti milanese per raccontare, in un percorso fotografico, i volti di quegli "ingranaggi", come li ha definiti lo scrittore Enrico Del Buono, curatore del volume insieme al fotografo Gabriele Micalizzi,che "permettono al meccanismo di funzionare", ovvero le persone. Il "meccanismo" che permette agli ingranaggi cittadini di funzionare, a Milano di vivere è infatti costituito da 2.996 autisti, 1.133 tranvieri e 518 macchinisti, 27 assistenti alla clientela, 140 tutor di linea, 150 Guardie Particolari Giurate, insieme a saldatori, tecnici, istruttori e tante altre figure professionali."Siamo qui per festeggiare Atm e il lavoro dei nostri diecimila dipendenti che tutte le mattine mentre noi dormiamo portano centinaia di mezzi fuori, continuano come hanno fatto negli anni passati, come hanno fatto negli anni di covid e in questo anno a servire la città", ha detto la presidente di Atm Gioia Ghezzi durante la presentazione del libro avvenuta al Palazzo della triennale a Milano. "Il libro è bellissimo - ha proseguito - ci sono ritratti di 84 dei nostri diecimila dipendenti durante il loro lavoro: autisti, autiste, manutentori. È stato fatto da due persone estremamente in gamba come Micalizzi e Del Buono e siamo orgogliosissimi del risultato”. (segue) (Rem)