Milano: Atm presenta "People between lines", i volti dell'azienda (e della città) che cambia (2)

- Dietro ogni volto una storia da raccontare, come quella di Silvia una laurea in mediazione culturale, un periodo di studio in Giappone e un lavoro sulla linea 5, la prima in città senza conducente, per assistere i passeggeri, ma non solo: "Tra sapiens e robot si è creata un'ottima sinergia, ma può succedere che per un guasto tocchi a noi umani guidare il treno o sbloccare una maniglia". Insomma, "l'intelligenza artificiale è efficiente e sicura, ma va integrata": E poi quella frase, molto zen, citata durante la presentazione: "non importa se ti senti rivolgere una domanda per la cinquantesima volta, per quella cinquantesima persona che la sta formulando è la prima volta". Un approccio zen in salsa mediterranea, visto che ha sostituito alla passione per il judo quella per la scherma medievale". Le foto del volume sono una dichiarazione d'amore alla città e ne percorrono la storia per quasi 100 anni. non solo la storia dei trasporti, ma quella della cultura ambrosiana: Durante l'intervento dal palco il direttore generale di Atm Arrigo Giana ha detto che la "carrelli", il tradizionale tram milanese, è uno dei simboli più noti insieme al Duomo. E in una delle foto del volume la compare una "carrelli 1928" che riunisce due simboli della città: il tram della linea 1, appunto, in livrea bianca, con la scritta "Milano per Carla Fracci", dedicato all'etoile milanese. Il cui padre, peraltro, lavorava in Atm. E poi i volti degli Atm point, quello dei "manetta" (o delle "manetta" sui tram arcobaleno), ma anche quelli di chi quando, per poco, le luci della città si spengono, la illuminano con il loro lavoro, quello dei saldatori che fanno manutenzione ai binari, magari in luoghi come Piazza Duomo. E poi ancora la cultura che permea il trasporto: dal sound underground nelle stazioni alla cultura "green" dei bus elettrici ai 350 metri quadrati di green wall. insomma "People between lines", raccoglie i volti di Atm, ma anche i volti di una città in evoluzione. (Rem)