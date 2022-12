Governo: da Cdm via libera a disegni di legge di ratifica ed esecuzione di accordi internazionali

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Consiglio dei ministri odierno, su proposta del ministro degli Affari esteri e della Cooperazione internazionale, Antonio Tajani, ha approvato due disegni di legge di ratifica ed esecuzione di altrettanti accordi internazionali. E' quanto si legge in una nota della presidenza del Consiglio. Ratifica ed esecuzione dello scambio di Note verbali concernente il rinnovo dell’Accordo di cooperazione nel settore della difesa tra il governo della Repubblica italiana e il governo della Repubblica del Libano del 21 giugno 2004, fatto a Beirut il 3 agosto 2021 e il 21 aprile 2022 (disegno di legge). Il testo è approvato anche su proposta del ministro della Difesa, Guido Crosetto. Lo scambio di note proroga di 5 anni la validità dell’Accordo italo-libanese di cooperazione nel settore della difesa del 2004, già prorogato per 5 anni alla prima scadenza nel 2016. L’Accordo - prosegue la nota - garantisce la tutela giuridica per il personale della Missione militare bilaterale italiana in Libano (Mibil), rivolta alla formazione e all’addestramento delle Forze armate libanesi e alla costituzione di un Centro di addestramento nel sud del Paese. La missione Mibil si inquadra nel più ampio contesto delle iniziative dell’International Support Group for Lebanon (ISG, costituito dai 5 membri permanenti del Consiglio di Sicurezza dell’ONU più Italia e Germania), volte a sostenere il Libano che, alla luce del conflitto siriano, è affetto da gravi disagi sociali ed economici, con forti ripercussioni sul fronte della stabilità e della sicurezza. La proroga consente inoltre di rafforzare la già proficua collaborazione nel settore addestrativo, anche nell’ottica di future acquisizioni di materiali ed equipaggiamenti. Ratifica ed esecuzione dell’Accordo tra la Repubblica italiana e la Repubblica di Croazia sulla delimitazione delle zone economiche esclusive con Allegato, fatto a Roma il 24 maggio 2022 (disegno di legge). L’Accordo stabilisce che la linea di demarcazione tra le zone economiche esclusive dei due Paesi coincide con il confine della piattaforma continentale, già determinato con un Accordo del 1968 tra Italia e Jugoslavia, ribadito dall’Accordo italo-croato del 2005, che contiene solo correzioni tecniche. La linea di delimitazione si ferma a sud in un punto tale da non pregiudicare la definizione del punto di congiuntura tra Italia, Croazia e Montenegro, per la quale serve anche l’accordo di quest’ultimo Stato. Contemporaneamente alla firma dell’Accordo, Italia e Croazia hanno dichiarato l’intenzione di creare un meccanismo di coordinamento sulla gestione delle risorse ittiche nel mare Adriatico.(Com)