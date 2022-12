Ambiente: da Cdm via libera a misure su imballaggi e rifiuti di imballaggio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Consiglio dei ministri odierno, su proposta del ministro per gli Affari europei, il Sud, le Politiche di coesione e il Pnrr, Raffaele Fitto, e del ministro dell’Ambiente e della Sicurezza energetica, Gilberto Pichetto Fratin, ha approvato, in esame definitivo, un decreto legislativo che introduce disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 3 settembre 2020, numero 116, di recepimento della direttiva (Ue) 2018/851, che modifica la direttiva 2008/98/CE relativa ai rifiuti, e della direttiva (Ue) 2018/852 che modifica la direttiva 1994/62/CE sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio. Il testo tiene conto dei pareri espressi dalla Conferenza unificata e dalle competenti commissioni parlamentari. E' quanto si legge in una nota della presidenza del Consiglio.(Com)