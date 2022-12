Municipio Roma VIII: presidente, prefetto aumenti controlli a Grottaperfetta

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Rivolgiamo un appello al Prefetto di Roma, Bruno Frattasi affinché ci siano maggiori controlli e maggiore presenza da parte delle forze dell'ordine per arginare l'escalation di furti che stanno avvenendo negli appartamenti nella zona di Grottaperfetta in zona Eur. Lo stesso vale per altri quartieri del territorio, ad esempio zona Baldovinetti e c'è chiaramente un tema da affrontare nell'immediato, quello del rafforzamento del controllo della città in questo periodo. Tutto questo deve essere affrontato subito sul tavolo cittadino sull'ordine e la sicurezza. I cittadini devono poter vivere tranquillamente nelle proprie abitazioni e soprattutto non aver timore di uscire dalle proprie abitazioni con la paura che al rientro qualche ignoto sia entrato per fare cattive visite". Così in una nota il presidente del Municipio Roma VIII, Amedeo Ciaccheri. (Com)