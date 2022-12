Messico: migranti venezuelani bloccati al confine attendono la decisione sul Titolo 42 negli Usa (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In Texas centinaia di migranti sperano di poter passare e ci sono più di 5 mila le persone che vivono in rifugi, stanze e case in attesa della decisione. Anche il governo federale degli Stati Uniti ritiene insostenibile mantenere la misura nel tempo a tempo indeterminato. Anche il Messico, che ha portato il peso dei migranti, non è in grado di sostenere le migliaia di migranti che sono intrappolati al confine e vogliono andare a nord. La maggior parte di loro sono privi di documenti e tecnicamente non hanno una casa dove tornare. Le restrizioni del titolo 42 si applicano a tutte le nazionalità, ma sono state applicate in misura maggiore ai migranti provenienti da Guatemala, Honduras, El Salvador, Messico e Venezuela. (Vec)