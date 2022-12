Iran: Orsini (FI), molto importante che commissione Esteri Camera si sia pronunciata all'unanimità

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Considero molto importante il fatto che la commissione Esteri abbia all'unanimità ritenuto di esprimersi sui gravissimi fatti che stanno succedendo in Iran. Sulla base delle risoluzioni presentate dai gruppi, siamo arrivati con grande facilità a comporre un testo condiviso". Lo ha affermato il deputato e capogruppo di Forza Italia nella commissione Esteri di Montecitorio, Andrea Orsini, in occasione della conferenza stampa a Montecitorio di presentazione della risoluzione approvata all'unanimità dalla commissione medesima sulla situazione dei diritti umani in Iran. (Rin)