Medio Oriente: Israele, arrestato un membro di Hamas per attacco in Cisgiordania

- Le forze di sicurezza israeliane hanno arrestato oggi un membro del gruppo armato palestinese Hamas sospettato di essere coinvolto in un attacco a fuoco nel nord della Cisgiordania avvenuto durante il fine settimana. Lo hanno riferito in una nota congiunta la polizia e l'agenzia di sicurezza interna Shin Bet. Venerdì scorso, 16 dicembre, uomini armati palestinesi hanno aperto il fuoco contro un'auto di proprietà di un cittadino israeliana vicino all'insediamento non autorizzato di Havat Gilad, a sud della città di Nablus, in Cisgiordania. L'automobilista israeliano è rimasto illeso nella sparatoria, ma gli spari - almeno quattro colpi - hanno mandato in frantumi i finestrini dell'auto e colpito il poggiatesta del guidatore. L'uomo arrestato oggi a Nablus si chiama Mujahid al Talfiti, 25 anni, ed è stato fermato per il suo presunto coinvolgimento nell'attacco. (Res)