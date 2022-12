Regioni: Fedriga, portato a compimento accordo su Fondo sanitario nazionale 2022

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In sede di Conferenza Stato-Regioni “abbiamo tradotto in concreto l’accordo politico sul riparto del Fondo sanitario nazionale 2022, che la Conferenza delle Regioni aveva sancito il 2 dicembre scorso”. Lo ha dichiarato il presidente della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome, Massimiliano Fedriga. “Come dimostrato in altre occasioni – ha proseguito – la collaborazione istituzionale consente di raggiungere risultati significativi e quello di oggi è davvero importante, perché si ripartiscono, con un consenso unanime, le risorse stanziate dal governo per il Sistema sanitario nazionale”. Fedriga ha spiegato che si tratta in particolare di “125.980,00 milioni di euro: 119.724,16 milioni di euro per il finanziamento indistinto; 3.953,61 milioni di euro per il finanziamento vincolato in favore delle Regioni e delle Province autonome; 59,99 milioni di euro per il finanziamento vincolato; 974,31 milioni di euro per il finanziamento vincolato in favore di altri enti e 503,92 milioni di euro per il finanziamento premiale”. “Questo – ha evidenziato – non è il solo obiettivo raggiunto oggi, perché abbiamo dato il via libera anche al Decreto che individua nuovi criteri di riparto e costituisce la base per i futuri fondi del servizio sanitario nazionale. Inoltre c’è anche l’approvazione del riparto delle risorse Pnrr destinate al rafforzamento dell’assistenza domiciliare, pari a 2,7 miliardi di euro”. “Infine – ha concluso – sono state sbloccate le risorse pari a 1,6 miliardi che il governo, con gli ultimi provvedimenti emanati, destina a copertura dei maggiori costi sostenuti per il Covid e il caro energia”. (Rin)