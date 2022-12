Spagna-Italia: fondazione Endesa illumina l'esterno dell'ambasciata presso la Santa Sede per i suoi 400 anni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Palazzo di Spagna festeggia i 400 anni di sede dell'ambasciata di Spagna presso la Santa Sede con una nuova illuminazione artistica delle facciate, grazie al contributo della Fondazione Endesa, l’organizzazione non a scopo di lucro a carattere sociale di Endesa, la controllata spagnola del Gruppo Enel. All’inaugurazione hanno partecipato Isabel Celaá, Ambasciatrice presso la Santa Sede, Félix Costales, Ministro Consigliere dell'Ambasciata presso la Santa Sede, Miguel Fernández-Palacios, Ambasciatore di Spagna presso la Repubblica Italiana, Francesco Starace, Amministratore Delegato di Enel, Juan Sánchez-Calero, Presidente di Endesa, José Bogas, Amministratore Delegato di Endesa e Javier Blanco, Direttore Generale della Fondazione Endesa. Il nuovo sistema di illuminazione, che utilizza tecnologia a led, permetterà di ridurre del 36 per cento la potenza necessaria, con un risparmio di 1.752 chilowattora/anno ed evitando l'emissione in atmosfera di 350 chilogrammi di CO2 all'anno, tenendo conto di una durata media di 4 ore al giorno. (Res)