Legge Bilancio: Marti (Lega), proroga occupazione suolo pubblico scelta di buonsenso per dare il giusto valore a chi è portatore di economia e valore nei centri storici

- "Prorogare il termine del 31 dicembre 2022 per l'occupazione del suolo pubblico per il settore della ristorazione è una scelta di buonsenso". Lo sottolinea Roberto Marti, presidente della commissione Cultura, Istruzione pubblica, Spettacolo e sport del Senato, commentando l'emendamento in manovra che consentirà agli esercenti commerciali di poter continuare a tenere pedane o tavolini all'esterno dei propri locali oltre il 31 gennaio. "Diamo così, ad un settore che ha fortemente risentito della crisi economica, la possibilità di avere il minimo di tempo necessario per riorganizzare i propri spazi interni che sono stati sacrificati e stravolti dalle norme anticovid, come peraltro ho già sostenuto in passato. Spesso inoltre dimentichiamo che si tratta di attività che portano economia e lavoro nei territori, a maggior ragione vanno ripensate in un ragionamento più ampio, che punti a ridisegnare i centri storici delle nostre città, creando il giusto connubio tra cultura e impresa, tra spazi urbani, artistici e monumentali da un lato, e punti di ristoro e di intrattenimento dall'altro. D'altronde la cultura gastronomica è pur sempre cultura. Dare un nuovo volto alle nostre città, più ordinato, è un progetto che non può essere attuato dall'oggi al domani, e che non può penalizzare chi fa impresa. La proroga ci consentirà anche questo", conclude. (Rin)