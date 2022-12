Torino: maxi-multa ad Askatasuna per concerto 15 ottobre, il centro sociale scrive al sindaco

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il centro sociale Askatasuna ha ricevuto una maxi-multa (sommando le 25 ricevute singolarmente dagli organizzatori dell'evento) da oltre 100 mila euro per il concerto abusivo organizzato lo scorso 15 ottobre. A pesare sul conto salato il non rispetto della norma applicata ai locali commerciali per la somministrazione di cibo e bevande, la manifestazione non autorizzata e la questione sicurezza. I militanti hanno deciso di scrivere al sindaco di Torino Stefano Lo Russo, che rappresenta l'istituzione che beneficerebbe di questa somma, richiamando la sua volontà di creare una "Città dei grandi eventi, città per i giovani, per il divertimento, per la cultura e l’aggregazione". Da parte sua il centro sociale ha già promesso battaglia in caso di esito negativo da parte del Comune: "Noi pensiamo che se anche la controparte non smette un minuto di lavorare costantemente all’assottigliamento delle possibilità, per marginalizzare, per chiudere spazi di incontro e confronto, per silenziare tutto ciò che diverge da una visione preconfezionata anche degli aspetti più sociali delle vite, da parte nostra non verrà perso un minuto per una lotta che pone come centrale l’esigenza di associarsi, di incontrarsi, di costruire insieme e di resistere. Anche a questo!", hanno concluso. (Rpi)