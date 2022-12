Autonomia: Zaia, Italia ha due velocità a causa di gestione centralista e assistenzialista

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'Italia "ha due velocità, non per colpa dell'autonomia ma per colpa di una gestione centralista e assistenzialista che ha deresponsabilizzato molto aree del Paese e i risultati sono sotto gli occhi di tutti”. Lo ha dichiarato il presidente della Regione Veneto, Luca Zaia, nel corso della puntata di “Porta a Porta” che andrà in onda questa sera su Rai 1. “È tragico pensare che ci siano alcuni cittadini delle città del Sud che sono costretti a fare le valigie per andare a curarsi al di fuori della Regione. La mala gestione ha fatto danni ingenti", ha aggiunto. (Rev)