Usa: fondatore di Ftx potrebbe arrivare a New York già oggi dopo estradizione

- Sam Bankman-Friedman, fondatore di Ftx, la piattaforma per lo scambio di criptovalute recentemente collassata a seguito di uno scandalo multimiliardario di appropriazione indebita dei fondi dei clienti, potrebbe essere estradato negli Stati Uniti già oggi, dopo il suo arresto alle isole Bahamas. Un giudice a Nassau ha approvato il suo trasferimento negli Usa, dove è accusato di frode, riciclaggio di denaro e numerose violazioni delle norme finanziaria, e potrebbe arrivare a New York già nel pomeriggio di oggi (ora locale). Il fondatore di Ftx è stato arrestato a Nassau lo scorso 12 dicembre: inizialmente i suoi avvocati hanno tentato di allungare i tempi processuali, per poi annunciare che l’imprenditore ha deciso di accettare l’estradizione. (Was)