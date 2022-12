Lavoro: indetto stato di agitazione dipendenti Agenzia Entrate

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- È stato indetto lo stato di agitazione dei lavoratori dell'Agenzia delle Entrate-Riscossione (Ader). "Nelle prime ore della giornata odierna - spiega un comunicato congiunto Uilca, Fabi, First Cisl, Unisin e Cgil Fisac - è stato approvato in commissione Bilancio della Camera un emendamento del Governo alla Legge di bilancio attraverso il quale si dà il via libera al trasferimento di servizi ed attività di Agenzia delle entrate–Riscossione a Sogei SpA. La norma, qualora venisse approvata definitivamente, consentirà di trasferire entro il 31 dicembre 2023 le attività relative all’esercizio dei sistemi Ict tramite cessione del ramo di azienda con modalità applicative che verranno stabilite con un successivo decreto ministeriale".(Rin)