Infrastrutture: Mit, Salvini a Conferenza nazionale coordinamento Autorità sistema portuale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

"Agenzia Nova è una voce preziosa e attenta, capace di offrire uno sguardo autorevole su temi nazionali e internazionali" Matteo Salvini

Leader della Lega

23 luglio 2021

- Si è tenuta nel pomeriggio al Mit la Conferenza nazionale di coordinamento delle Autorità di sistema portuale, presieduta dal vicepremier e ministro delle Infrastrutture e dei trasporti Matteo Salvini. Al centro dell’incontro lo stato di attuazione dei progetti ammessi al finanziamento del Fondo complementare e dei progetti di digitalizzazione della catena logistica finanziati dal Pnrr, oltre alla discussione delle linee programmatiche per il prossimo anno. Salvini – fanno sapere fonti del Mit – ha confermato la determinazione per snellire le procedure, liberare risorse, sburocratizzare e facilitare i lavori con la stella polare del buonsenso. Anche per questo, Salvini ha garantito di voler sensibilizzare i colleghi alla Cultura e all’Ambiente per segnalare alcune criticità a partire dal ruolo delle Sovrintendenze o dai criteri stringenti per la piantumazione delle banchine nei porti industriali. (Rin)