Autonomia: Zaia, vantaggio dell'attuazione sono efficienza e responsabilità

- Con l'autonomia "ogni regione ha modo di chiedere delle competenze, da una fino a 23, e lo Stato di trasferire le risorse che ha speso fino ad un istante prima in quella regione per quelle competenze. Ciò significa che il saldo è zero. Non si toglie nulla a nessuno e il vantaggio sono l'efficienza e la responsabilità. L'autonomia è una vera assunzione di responsabilità ed è questa la vera sfida". Lo ha sottolineato Luca Zaia, presidente della Regione Veneto, spiegando il concetto di autonomia durante il suo intervento a Porta a Porta in onda questa sera su Rai1. (Rev)